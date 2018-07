Seoul (dpa) - Der Testflug einer nordkoreanischen Rakete bis in die Nähe der japanischen Küste hat große Empörung in Tokio ausgelöst. Die Rakete sei 250 Kilometer vor der Westküste Japans in der ausschließlichen Wirtschaftszone des Landes ins Wasser gestürzt, teilte das japanische Verteidigungsministerium mit. Zum ersten Mal ging damit eine nordkoreanische ballistische Rakete in die AWZ Japans nieder. Zugleich war noch nie seit 1998 eine nordkoreanische Rakete so nahe an das japanische Territorium geflogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.