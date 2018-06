Rio de Janeiro (dpa) - Die Fußball-Frauen von Gastgeber Brasilien sind mit einem verdienten Sieg in die Olympischen Spiele gestartet. Der Südamerika-Meister besiegte in Rio de Janeiro in seinem Auftaktspiel China mit 3:0. Das Team von Trainer Vadão liegt punktgleich vor Schweden an der Spitze der Gruppe E. Die Skandinavierinnen hatten zuvor Südafrika mit 1:0 besiegt. In der deutschen Gruppe F gewann Kanada in São Paulo 2:0 gegen Australien.

