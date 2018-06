Rio de Janeiro (SID) - Der spanische Tennisstar Rafael Nadal will bei den Olympischen Spielen in Rio (5. bis 21. August) in allen drei Disziplinen an den Start gehen. Das kündigte der Goldmedaillengewinner von Peking 2008 am Dienstag an. Nadal hat seit seiner Aufgabe bei den French Open Ende Mai wegen einer Handgelenksverletzung kein Match mehr bestritten, fühlt sich jedoch fit genug, um neben dem Einzel auch Doppel und Mixed zu spielen.

Im Doppel tritt der 30-Jährige mit Marc Lopez an, im Mixed wird er voraussichtlich mit Roland-Garros-Siegerin Garbine Muguruza um die Medaillen kämpfen. Die Entscheidung darüber fällt allerdings erst in der kommenden Woche.

2012 hatte Nadal die Sommerspiele in London, bei denen er die spanische Fahne bei der Eröffnungsfeier hätte tragen sollen, wegen einer Knieverletzung verpasst. Die Ehre, die spanische Olympia-Mannschaft anführen zu dürfen, wird ihm nun in Rio zuteil.