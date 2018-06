Berlin (dpa) - Nach Angaben des Deutschen Kinderschutzbundes sterben in Deutschland pro Woche durchschnittlich drei Kinder infolge von Vernachlässigung oder Gewalt. Das sagte der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, der "Heilbronner Stimme". Die Zahl der Gefährdungen von Kindern sei seit 2012 jährlich um ungefähr acht Prozent gestiegen. Als Gründe für den Anstieg der Gefährdungen des Kindeswohls nannte er Armut und eine verfehlte Steuer- und Sozialpolitik. Hilgers forderte zugleich Kommunen und Landkreise auf, mehr in Prävention als in Intervention zu investieren: "Das kostet anfangs mehr Geld, rechnet sich aber."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.