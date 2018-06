Rio de Janeiro (AFP) Nach einer Serie von Diebstählen haben die Organisatoren der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro die betroffenen Mannschaften um Entschuldigung gebeten. "Sie sind unsere Gäste in Brasilien. Es tut uns sehr leid", sagte der Sprecher des Organisationskomitees (OK), Mario Andrada, am Mittwoch der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Es werde alles getan, um die Taten aufzuklären.

