München (AFP) In der CSU haben selbst hochqualifizierte Frauen nach Ansicht der Parteivizechefin Barbara Stamm "zu wenig Chancen" auf eine politische Karriere. Die Landtagspräsidentin forderte CSU-Chef Horst Seehofer am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk (BR) zum Handeln auf. Sie kritisierte, dass die Partei bei der derzeit laufenden Aufstellung ihre Wahlkreiskandidaten zur Bundestagswahl in einem Jahr vor allem auf Männer setze.

