Düsseldorf (AFP) Der bevorstehende Börsengang des Tochterunternehmens Uniper beschert Eon offenbar erneut milliardenschwere Abschreibungen. Dadurch dürfte der Energiekonzern in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge in die Verlustzone geraten, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Konzernkreise. Hintergrund sei, dass der sogenannte Buchwert von Uniper bei der Abspaltung unrealistisch hoch angesetzt worden sei. Dies werde mit dem Börsenstart offenkundig und müsse spätestens bis zum Jahresabschluss korrigiert werden.

