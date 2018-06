Bonn (dpa) - Die Post hält ein höheres Briefporto für gerechtfertigt. Im europäischen Durchschnitt koste ein Brief 80 Cent - das wäre sicher auch im wirtschaftlich stärksten Land Europas zu verkraften, sagte Konzernvorstand Jürgen Gerdes der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Brief sei in Deutschland "immer noch sehr preiswert". Derzeit kostet es in Deutschland 70 Cent, einen Standardbrief zu verschicken. Das Porto war erst im vergangenen Jahr um acht Cent erhöht worden.

