Marseille (AFP) Ein geplanter "Burkini-Tag" in einem Freibad in Südfrankreich hat für Aufregung gesorgt. Der Bürgermeister der Gemeinde Pennes-Mirabeau bei Marseille, Michel Amiel, sprach am Donnerstag gegenüber der Zeitung "Le Parisien" von einer "Provokation". Ein Verein muslimischer Frauen hat das Spaßbad für den 10. September gemietet und alle Mitglieder aufgerufen, sich zum Baden von der Brust bis zu den Knien zu verhüllen.

