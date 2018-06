Nizza (AFP) Drei Wochen nach dem Anschlag von Nizza ist die Zahl der Todesopfer auf 85 gestiegen. Am Donnerstag sei ein Mann seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das Pasteur-Krankenhaus in der südfranzösischen Stadt mit. 434 Menschen waren bei der Attacke mit einem Lastwagen am 14. Juli verletzt worden.

