East Rutherford (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hat zum Abschluss seiner USA-Reise eine Niederlage im Prestige-Duell mit Real Madrid kassiert. Die Münchner mussten sich dem Champions-League-Sieger beim Test in East Rutherford unglücklich mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Vor 82.012 Zuschauern im MetLife-Stadium erzielte Danilo (79.) das einzige Tor des Abends, Torhüter Sven Ulreich machte bei dem Schuss aus knapp 20 Metern keine gute Figur.

Der neue Bayern-Trainer Carlo Ancelotti zog nach dem letzten Auftritt beim International Champions Cup dennoch ein positives Fazit. "Ich glaube, auch dieses Spiel war gut für uns", sagte der 57-Jährige rund zwei Wochen vor dem Pflichtspiel-Auftakt im DFB-Pokal beim FC Carl Zeiss Jena: "Ich habe viel Vertrauen in meine Spieler, und ich bin sicher, dass wir eine gute Saison spielen werden."

Die Bayern, die ohne den leicht angeschlagenen Franck Ribéry antraten, waren in der ersten Hälfte die stärkere Mannschaft und kamen zu einigen Chancen. So setzte David Alaba einen Freistoß an den Pfosten (26.). In der zweiten Hälfte wurde Real stärker und scheiterte durch Isco (62.) ebenfalls am Pfosten. Danilos Schuss schlug schließlich gleich über Ulreich im Tor ein.

Im Rahmen ihrer Testspielserie in den USA hatten die Bayern zuvor gegen den AC Mailand im Elfmeterschießen (3:5) verloren und anschließend einen überzeugenden Sieg gegen Inter Mailand (4:1) eingefahren.