Karlsruhe (SID) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat sich drei Tage vor dem Saisonauftakt bei Arminia Bielefeld am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Brasilianer Yann Rolim verstärkt. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis vom Barra FC für zwei Jahre in den Wildpark. In der vergangenen Saison hatte Rolim bereits für den FSV Frankfurt gespielt.

"Yann hat schon in den vergangenen Wochen in der Vorbereitung bei uns angedeutet, was er kann. Er ist ein schneller, technisch versierter zentraler Mittelfeldspieler, der eine Menge an Kreativpotenzial in seinem Spiel hat", sagte KSC-Sportdirektor Jens Todt: "Er bringt trotz seines jungen Alters schon eine Menge mit."