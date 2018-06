New York (dpa) - Der FC Bayern München hat seine USA-Reise mit einer Niederlage gegen Real Madrid beendet. Der deutsche Fußball-Meister unterlag am abend in New York mit 0:1 gegen den Champions-League-Sieger. Vor 82 012 Zuschauern im ausverkauften MetLife-Stadion erzielte Danilo in der 79. Spielminute das Siegtor. Den Schuss aus 20 Metern hätte Bayern-Torwart Sven Ulreich halten müssen.

