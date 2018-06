Kopenhagen (SID) - Der Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist vor dem Spiel zur Europa-League-Qualifikation bei Bröndby IF in Kopenhagen von Unbekannten angegriffen und mit Farbe beschmiert worden. Das berichten Bild-Zeitung und B.Z. und zeigten auf ihren Internetseiten entsprechende Fotos des Vorfalls, der sich in der Nacht zu Donnerstag ereignete. Personen kamen nicht zu Schaden, der Bus war zum Zeitpunkt der Attacke leer.

Allerdings wurden sowohl die Frontscheibe als auch eine Seitenscheibe zerstört. Der Angriff auf dem Parkplatz des Mannschaftshotels erfolgte laut Medienberichten mit Farbbeuteln und Steinen. Die Polizei wurde informiert und hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Die Berliner mussten wegen der Schäden auf einen anderen Bus ausweichen, um zum Rückspiel gegen Bröndby (20.15 Uhr/Sport1) zu gelangen.

Bereits während des Hinspiels (1:0) war es in der Vorwoche hitzig zugegangen. Die Fans der Dänen brannten in ihrem Block genau wie die Berliner massiv Pyrotechnik ab, im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark kam es deswegen sogar zu einer zweiminütigen Spielunterbrechung. Auch am Abend wird im Kopenhagener Vorort eine hitzige Atmosphäre erwartet.