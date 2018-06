London (AFP) Nach dem Messerangriff auf Passanten in London geht die Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund der Tat aus. Bei der Befragung des mutmaßlichen Täters hätten die Ermittler keinen Hinweis auf eine Radikalisierung oder terroristische Motive des jungen Mannes gefunden, teilte die britische Polizei am Donnerstag mit. Der 19-jährige Angreifer, ein somalischstämmiger Norweger, hatte am Mittwochabend eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt.

