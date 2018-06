Teheran (dpa) – Bei einer Massenhinrichtung im Westiran sind 20 Männer an einem Tag gehängt worden. Nach Angaben iranischer Medien handelte es sich bei den Männern um Mitglieder einer terroristischen und kriminellen sunnitischen Gruppe in der Provinz Kurdistan. Die Männer hätten Dutzende Menschenleben auf dem Gewissen, darunter auch Frauen und Kinder, berichtete das Justizbüro in Kurdistan. Zudem hätten sie bei Angriffen auf Polizeistationen mehrere Polizisten ermordet. Die Männer wurden bereits am Dienstag hingerichtet.

