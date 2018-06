London (dpa) - Bei einer Messerattacke in London ist eine Frau getötet worden. Bis zu sechs Menschen wurden verletzt. Wie Scotland Yard mitteilte, erfolgte der Angriff am späten Abend am Russell Square nahe des Britischen Museums. Demnach berichteten Anrufer der Polizei gegen 22.30 Uhr von einem Mann, der mit einem Messer auf Menschen einstach. Kurze Zeit später konnte der mutmaßliche Angreifer von den Beamten überwältigt und festgenommen werden. Über den Zustand der Verletzten war zunächst nichts bekannt. Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus.

