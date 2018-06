Mexiko-Stadt (AFP) Um nicht geschnappt zu werden, hat ein mutmaßlicher Drogenboss in Mexiko sich das Gesicht umoperieren lassen wollen - doch just der Termin beim Schönheitschirurgen brachte den Geheimdienst auf seine Spur. David Garza Ávila - genannt "Der Teufel" - sei am Montag nahe Naucalpan, einem Vorort von Mexiko-Stadt, gefasst worden, teilte die nationale Sicherheitskommission am Mittwoch mit. Mit ihm seien drei weitere Verdächtige festgenommen worden.

