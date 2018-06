Rio de Janeiro (SID) - Der deutsche Fahnenträger Timo Boll befindet sich bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Rio am Freitag (20.00 Uhr OZ/01.00 MESZ) in prominenter Gesellschaft. Im Fußballtempel Maracana führen der schwimmende Rekord-Olympiasieger Michael Phelps (USA) sowie die Tennis-Weltstars Rafael Nadal (Spanien) und Andy Murray (Großbritannien) ihre Teams an. Bekannteste Fahnenträgerinnen sind Tennisspielerin Caroline Wozniacki (Dänemark) und Sprint-Star Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika).

Auch NBA-Star Luis Scola (Argentinien) marschiert an der Spitze seiner Mannschaft ins Stadion ein, die Franzosen werden vom siebenmaligen Judo-Weltmeister Teddy Riner, die Italiener von Schwimmerin und Peking-Olympiasiegerin Federica Pellegrini angeführt. Fahnenträgerin des olympische Flüchtlingsteam ist die in Berlin lebende Schwimmerin Yusra Mardini (Syrien).