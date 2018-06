Rio de Janeiro (SID) - Einen Tag nach dem Frauen-Team beginnt auch das Männer-Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro seine Medaillenmission. Schon 24 Stunden vor der Eröffnungsfeier trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Horst Hrubesch im ersten Olympia-Match der DFB-Elf seit 28 Jahren am Donnerstag ab 22.00 Uhr deutscher Zeit in Salvador zum Vorrundenauftakt auf Mexiko.

Der Deutsche Olympische Sportbund gibt am Donnerstag einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Rio den Fahnenträger der deutschen Mannschaft bekannt. Als Kandidaten für die ehrenvolle Aufgabe stehen Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll, Hockey-Star Moritz Fürste, Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke, Fünfkämpferin Lena Schönborn und Bahnrad-Ass Kristina Vogel zur Wahl.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will am Donnerstag den Einzug in die Play-off-Qualifikation der Europa League zur Gruppenphase perfekt machen. Beim dänischen Vertreter Bröndby IF sind die Berliner im Rückspiel der dritten Ausscheidungsrunde nach ihrem 1:0-Erfolg im Hinspiel leichter Favorit. Anstoß der Begegnung ist um 20.15 Uhr.