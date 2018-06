Washington (dpa) - Das US-Verteidigungsministerium hat einem Medienbericht zufolge Angaben über den Tod des als "Deso Dogg" bekannten Berliner IS-Terroristen widerrufen. Denis Cuspert habe einen Luftangriff im vergangenen Jahr in Syrien doch überlebt, schrieb die "New York Times" unter Berufung auf einen Pentagonsprecher. Das Ministerium hatte im Oktober 2015 erklärt, Cuspert sei bei einem Angriff in der Nähe von Al-Rakka, der Hochburg der Terrormiliz, getötet worden.

