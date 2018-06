Rio de Janeiro (AFP) Wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Sommerspiele haben mehrere tausend Menschen in Rio der Janeiro gegen das Sport-Großereignis protestiert. Mit Schildern, auf denen die Forderung "Nein zu den Olympischen Spielen" zu lesen war, versammelten sich am Freitag rund 3000 Menschen vor dem Luxushotel Copacabana Palace, wo viele Sportler wohnen. Unter den Augen zahlreicher Hotelgäste machten die Demonstranten ihrem Ärger über das Milliardenspektakel in dem krisengeplagten Land Luft.

