Peking (AFP) Mögliche dubiose Geschäfte und Zweifel an der Machbarkeit umwittern laut chinesischer Presse den sogenannten "Stelzenbus", der angeblich über Staus hinwegfahren kann. Das Projekt einer chinesischen Firma hatte in den vergangenen Tagen international für Aufmerksamkeit gesorgt, doch die chinesischen Medien zeigten sich am Donnerstag und Freitag skeptisch. So äußerte die regierungstreue "Global Times" nicht nur Sicherheitsbedenken, sondern zog auch die Machbarkeit des Projekts in Zweifel.

