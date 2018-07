Peking (AFP) In China ist das vierte Urteil gegen einen Menschenrechtsaktivisten binnen vier Tagen gesprochen worden. Der christliche Aktivist Gou Hongguo wurde am Freitag von einem Volksgericht in der Stadt Tianjin wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Gou habe sich schuldig bekannt und werde das Urteil auch nicht anfechten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

