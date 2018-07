Berlin (AFP) Die wachsenden Spannungen in der Türkei veranlassen offenbar immer mehr Türken zur Beantragung von Asyl in Deutschland. Im ersten Halbjahr sei die Zahl dieser Asylanträge beinahe so hoch wie im Jahr 2015 insgesamt gewesen, berichtete der Berliner "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe)unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf).

