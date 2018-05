Berlin (AFP) Das Thema moderne Familienpolitik soll eine zentrale Rolle im Bundestagswahlkampf der SPD spielen. Das kündigte SPD-Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert im SWR-"Interview der Woche" an, das am Samstag ausgestrahlt wird. Zur Frage, wer die Sozialdemokraten als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führen soll, sagte sie, offiziell finde die Kandidatenkür erst im kommenden Mai statt. "Natürlich gehen wir davon aus, dass der Kanzlerkandidat am Jahresanfang bekannt sein wird", fügte sie jedoch hinzu.

