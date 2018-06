Düsseldorf (AFP) Im internationalen Kampf gegen Steuerhinterzieher hat die Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen erneut einer Vielzahl europäischer Länder umfangreiche Kontoinformationen zur Verfügung gestellt. Die am Freitag versendeten drei Datenpakete enthalten mehr als 100.000 Kontodaten von Bürgern dieser Länder bei Banken in Luxemburg und der Schweiz, wie das Landesfinanzministerium in Düsseldorf mitteilte.

