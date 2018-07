Berlin (AFP) Die Alarmbereitschaft der Bundeswehr am Abend des Amoklaufs von München ist nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe) das Ergebnis einer Bitte aus dem städtischen Krisenstab. Wie das Blatt berichtet, wurde am Freitagabend vor zwei Wochen an einen in der Sitzung des Krisenstabs anwesenden Bundeswehrvertreter die Frage herangetragen, ob die Bundeswehr etwas beitragen könne.

