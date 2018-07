Bielefeld (SID) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Angreifer Leandro Putaro (19) vom Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgeliehen. Putaro kam in der vergangenen Saison als A-Junioren-Spieler bereits zu vier Einsätzen in der Bundesliga-Mannschaft sowie einem Einsatz in der Champions League.

"Ich sehe es als eine neue interessante Aufgabe für mich. Ich möchte dem Verein dabei helfen, erfolgreich zu sein und mich persönlich bei Arminia weiterentwickeln", sagte Putaro.