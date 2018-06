London (SID) - Meister und doch Außenseiter: Englands Sensations-Titelträger Leicester City gilt bei seiner Community-Shield-Premiere am Sonntag (16.00 Uhr MESZ/Eurosport 1) gegen Rekordsieger Manchester United als weitgehend chancenlos. Denn der neue Teammanager José Mourinho kann in der mit dem deutschen Supercup vergleichbaren Partie seine Top-Transfers Zlatan Ibrahimovic, Henrich Mchitarjan und Eric Bailly auf den Rasen des Londoner Wembley-Stadions schicken.

Und auch Torjäger Wayne Rooney sieht ManUnited als klaren Favoriten. "Wir sind im Moment in einer sehr guten Position und wollen gleich ein Zeichen setzen. Ich bin sicher, dass wir in der Premiere League um den Titel mitspielen können", sagte der Routinier.

Zudem steht man am Old Trafford auch noch vor der Verpflichtung von Frankreichs Vize-Europameister Paul Pogba. Nach englischen Medienberichten ist in der kommenden Woche mit einer Einigung mit Italiens Rekordmeister Juventus Turin zu rechnen. Keine Rolle spielt bei ManUnited Weltmeister Bastian Schweinsteiger mehr, der seinen Spind in der ersten Mannschaft räumen musste und zu den Reservisten abgeschoben wurde.

Mourinho setzt nicht mehr auf den langjährigen Star von Bayern München, der erst kürzlich seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt hatte. Der portugiesische Coach hatte für seinen respektlosen Umgang mit dem einstigen DFB-Kapitän heftige Kritik - auch vonseiten der United-Fans - hinnehmen müssen.

Noch nicht klar ist, wer bei Leicester City im Tor stehen wird. Teammanager Claudio Ranieri will erst kurzfristig darüber entscheiden, ob Neuzugang Ron-Robert Zieler von Hannover 96 oder der Däne Kasper Schmeichel den Vorzug erhält.

Ranieri zeigte sich angriffslustig für das Spiel: "Das ist kein Freundschaftsspiel für uns. Wer werden alles geben, um Manchester United zu schlagen. Beide Teams wollen den Titel. Was im letzten Jahr war, ist vergessen. Mein Fokus liegt auf der neuen Saison."