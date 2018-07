München (SID) - Weltmeister Mats Hummels und Europameister Renato Sanches haben bei Bayern München das Training aufgenommen. Am Freitag absolvierten die beiden Millionen-Transfers des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei strömendem Regen die erste Einheit unter Trainer Carlo Ancelotti. Auch der Rest der EM-Teilnehmer bis auf den verletzten Jerome Boateng nahm die Vorbereitung auf die neue Saison auf.

Die Erwartungen in den 27 Jahre alten Hummels, für den die Bayern rund 38 Millionen Euro an Borussia Dortmund gezahlt haben, und das 18 Jahre alte Supertalent Sanches (35 Millionen) von Benfica Lissabon sind riesig. Innenverteidiger Hummels habe viel "Erfahrung im Europapokal und in der Nationalmannschaft. Er spielt gut mit Boateng zusammen. Er war der Spieler, den Bayern gebraucht hat", sagte Ancelotti. Sanches lobte der Italiener als "exzellenten Spieler, der noch jung ist. Wir müssen behutsam mit ihm umgehen. Ich bin neugierig auf ihn".

Neben Hummels und Sanches war auch für Torwart Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Joshua Kimmich und Thomas Müller der EM-Urlaub vorbei. Boateng hofft nach seiner bei der EURO erlittenen Muskelverletzung in "einer Woche, zehn Tagen" wieder langsam mit dem Lauftraining anfangen zu können. Zudem muss Ancelotti weiter auf die verletzten Arjen Robben und Douglas Costa verzichten.

Am 14. August steht für die Münchner bereits das Spiel um den Supercup bei Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park auf dem Programm. Ancelotti kündigte bereits an, seine EM-Teilnehmer einzusetzen. "Wir haben neun Tage Vorbereitung auf den Supercup. Das ist nicht genug, um fit für die ganze Saison zu sein. Aber es reicht, für dieses Spiel bereit zu sein", sagte der 57-Jährige.