Kopenhagen (SID) - Der deutsche Bröndby-IF-Trainer Alexander Zorniger sieht sich nach dem Triumph seines dänischen Klubs in der Europa-League-Qualifikation über den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC in seiner Heimat rehabilitiert. "Ich bin sehr froh darüber, dass gewisse Teile der deutschen Öffentlichkeit nun keine Munition mehr haben, nicht mehr sagen können, dass diese Art Fußball nicht funktioniert", erklärte Zorniger nach Bröndbys 3:1-Sieg im Rückspiel gegen die Berliner (Hinspiel 0:1) dem dänischen TV-Sender 6'eren.

Zorniger war in der vergangenen Saison beim Bundesligisten VfB Stuttgart mit seiner extrem aggressiven Spielweise gescheitert. Der erst zu Beginn der Spielzeit 2015/16 verpflichtete Übungsleiter musste die Schwaben nach nur zehn Punkten aus den ersten 13 Spielen wieder verlassen. Am Ende der Saison stieg der VfB zum zweiten Mal in die 2. Bundesliga ab.