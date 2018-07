Gelsenkirchen (SID) - Neuzugang Coke wird dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 womöglich mehrere Monate fehlen. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, erlitt der 29-Jährige bei seinem Debüt im Testspiel gegen den FC Bologna (2:1) am Donnerstag eine Verletzung des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie. Das weitere Vorgehen werde nach weiteren Untersuchungen in den kommenden Tagen festgelegt, teilten die Gelsenkirchener weiter mit.

"Wir sind alle geschockt. Für Coke tut es uns unendlich leid. Er wird von uns jegliche Unterstützung bekommen, um die Verletzung auszukurieren", sagte der neue Schalke-Sportvorstand Christian Heidel.

Rechtsverteidiger Coke war erst am vergangenen Sonntag vom Europa-League-Sieger FC Sevilla für etwa drei Millionen Ablöse nach Schalke gewechselt, wo er einen Dreijahresvertrag unterschrieb.