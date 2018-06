Cardiff (AFP) In einer öffentlichen Debatte haben sich der Chef der britischen Labour-Partei und sein Gegenkandidat im Kampf um den Parteivorsitz einen harten Schlagabtausch geliefert. Der Herausforderer Owen Smith warf dem Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn am Donnerstag in Cardiff Führungsschwäche und politische Ziellosigkeit vor. "In den vergangenen Monaten waren wir nicht das, was wir hätten sein sollen - nämlich eine schlagkräftige und glaubwürdige Opposition gegen die Konservativen", sagte Owen.

