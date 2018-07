Guwahati (AFP) Bei einem Angriff auf einen Markt im unruhigen Nordosten Indiens haben Bewaffnete am Freitag mindestens zwölf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Die Behörden machten die verbotene Gruppierung Nationale Demokratische Front von Bodoland (NDFB), die seit Jahrzehnten für Unabhängigkeit kämpft, für die Attacke in Balajan im Bundesstaat Assam verantwortlich. Nach Polizeiangaben eröffneten bis zu sechs Angreifer auf dem belebten Markt das Feuer und setzten zudem ein Gebäude in Brand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.