Kirkuk (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Militärangaben sowie örtlichen Regierungsvertretern zufolge mehrere Bewohner der irakischen Stadt Hawidscha auf der Flucht getötet. 600 Menschen sei es am Donnerstag gelungen, zu fliehen und bei ihnen Zuflucht zu finden, sagte ein Brigadegeneral der kurdischen Peschmerga am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Sie hätten erzählt, dass IS-Kämpfer hunderte Familien in Hawidscha gefangen hielten und junge Männer getötet hätten, die fliehen wollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.