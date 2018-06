Ansbach (dpa) - Die Leiche des Attentäters von Ansbach ist beigesetzt worden. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Wo die sterblichen Überreste des 27-jährigen Syrers beerdigt wurden, konnte sie nicht sagen. Sie gehe aber davon aus, dass er in Deutschland bestattet wurde. In Ansbach hatte ein 27-jähriger Flüchtling am 24. Juli in der Nähe eines Musikfestes eine Bombe gezündet und war dabei ums Leben gekommen. 15 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt.

