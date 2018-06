Bergamo (dpa) - Ein Frachtflugzeug des Paketzustellers DHL ist in Italien von der Landebahn abgekommen. Mit dem vorderen Teil durchbrach die Boeing einen Zaun am Flughafen Bergamo und landete auf einer Regionalstraße. Niemand wurde verletzt. Die Maschine kam aus Paris. Wie es zum dem Unglück kam, ist unklar. Es hatte stark geregnet. An dem Flughafen Orio al Serio, der in der Nähe von Mailand liegt und vor allem vom Billigflieger Ryanair und Frachtmaschinen genutzt wird, wurden zahlreiche Flüge gestrichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.