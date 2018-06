Gauck schreibt Olympiamannschaft: Wir drücken die Daumen



Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat der deutschen Olympia-Mannschaft erfolgreiche Spiele in Rio de Janeiro gewünscht. Er sei sicher, dass alle Sportler Deutschland hervorragend vertreten würden. "Das gilt natürlich auch, wenn es nicht zu einer Medaille reicht. Sie haben es zu den Olympischen Spielen geschafft - das allein ist bewundernswert!", schrieb Gauck am Freitag, nachdem er seine Reise zur Eröffnungsfeier wegen einer Zahnoperation hatte absagen müssen.

Vielseitigkeitsreiter Ostholt fällt für Rio aus: Krajewski als Ersatz



Rio de Janeiro (dpa) - Einen Tag vor dem ersten Ritt muss das deutsche Vielseitigkeits-Team einen weiteren Rückschlag verkraften. Andreas Ostholt wird bei den am Samstag beginnenden Wettbewerben mit So is et nicht starten. Das gab Bundestrainer Hans Melzer am Freitag in Rio de Janeiro bekannt. Für den Reiter aus Warendorf wird die ebenfalls in Warendorf lebende Julia Krajewski mit Samourai starten. "Andreas' Pferd hatte vor dem Trainingslager ein Eisen verloren und ging unregelmäßig", sagte Melzer. Es bestehe noch "ein gewisses Risiko". Daher habe er sich für den kurzfristigen Austausch entschieden. Zuvor waren mehrere Paare für Olympia ausgefallen.

Olympische Flamme am Cristo in Rio



Rio de Janeiro (dpa) - Bei strahlend blauem Wetter hat die olympische Flamme auf den letzten Kilometern Station bei der weltberühmten Cristo-Statue auf dem Corcovado in Rio de Janeiro gemacht. Am Freitagmorgen reckte die frühere Volleyball-Olympiateilnehmerin Isabel unter den Armen des Cristo die Fackel in die Höhe, sie hatte Tränen in den Augen. Auch der Erzbischof von Rio, Orani Tempesta, und Bügermeister Eduardo Paes waren bei der Zeremonie. Wer der letzte der 12 494 Träger sein und im Maracanã-Stadion das Feuer entzündet, ist wie immer bis zum Schluss ein Geheimnis. Als ein Kandidat gilt Fußball-Legende Pelé.

IOC vom CAS-Urteil zu russischen Sportlern enttäuscht

Rio de Janeiro (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ist enttäuscht von den Urteilen des Internationalen Sportgerichtshofes CAS im Fall von drei russischen Sportlern. In einer Stellungnahme des IOC vom Freitag hieß es: "Wir sind natürlich enttäuscht, dass der CAS unsere Maßnahmen gegen gedopte Athleten als zu hart betrachtet. Aber wir akzeptieren deren Beurteilung."

Auch für die russischen Sportler, die versuchen, ihren Olympia-Start juristisch durchzusetzen, gilt weiter, dass das IOC das letzte Wort haben wird.

Nach Moskau-Interview: Ukraine-Minister verpasst Athleten "Maulkorb"

Kiew (dpa) - Der ukrainische Sportminister Igor Schdanow hat den Olympia-Athleten des Landes den Kontakt mit russischen Staatsmedien untersagt. Vorausgegangen waren Interviews im Moskauer Fernsehen, in denen ukrainische Sportler das Fehlen russischer Athleten in Rio de Janeiro bedauert hatten. Dies bedeute ein Qualitätsverlust für die Sommerspiele, hatten die Ukrainer etwa gesagt. Der Dopingskandal, wegen dem viele russische Sportler fehlen, kam nicht zur Sprache.

Minister Schdanow sprach von einer "harten Ansage" gegenüber dem Olympia-Kader. Moskau nutze solche Interviews zur politischen Propaganda. Das Verhältnis zwischen den Nachbarländern ist seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 zerrüttet.

Starker Zweitliga-Start für Hannover 96 - 4:0-Sieg in Kaiserslautern



Kaiserslautern (dpa) - Erstliga-Absteiger Hannover 96 ist mit einem klaren Auswärtssieg in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Beim 1. FC Kaiserslautern setzten sich die Niedersachsen am Freitagabend verdient mit 4:0 (1:0) durch. Vor 40 021 Zuschauern auf dem Betzenberg trafen Sebastian Maier (16. Minute), Waldemar Anton (48.) und Doppel-Torschütze Artur Sobiech (63./84.) für das Team von Trainer Daniel Stendel. Hannover 96 gilt als Topfavorit auf den Aufstieg und wurde dieser Rolle im Duell der Traditionsclubs gerecht. Die Heim-Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut enttäuschte die Fans dagegen im Auftaktspiel der neuen Zweitliga-Saison.

Schalkes Neuzugang Coke erleidet Kreuzbandverletzung

Mittersill (dpa) - Der FC Schalke 04 muss längere Zeit auf Neuzugang Coke verzichten. Der gerade erst vom FC Sevilla verpflichtete Rechtsverteidiger erlitt gleich bei seinem ersten Einsatz für den Revierclub beim 2:1-Testspielsieg gegen den FC Bologna am Donnerstag in Mittersill eine Verletzung des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie. Das teilte der Fußball-Bundesligist nach medizinischen Untersuchungen am Freitag mit. Wie lange der Hoffnungsträger ausfällt, ist noch unklar. Über das Vorgehen werde nach weiteren Untersuchungen in den kommenden Tagen entschieden, hieß es.

Mourinho verteidigt Schweinsteiger-Degradierung bei ManUnited

Manchester (dpa) - Manchester-United-Trainer José Mourinho hat seinen Schritt verteidigt, Weltmeister Bastian Schweinsteiger zur Reserve des Vereins abzuschieben und mit der Jugend trainieren zu lassen. "Sowas passiert in jedem Club", sagte Mourinho am Freitag. "Der Trainer muss eine bestimmte Anzahl von Spielern für seinen Kader bestimmen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. So einfach ist das." Die Degradierung Schweinsteigers hatte teilweise heftige Kritik hervorgerufen. Ex-Bundesliga-Trainer Ottmar Hitzfeld warf Mourinho "mangelnden Respekt" vor.

BVB beim 1:1 im Test gegen Sunderland mit Götze und Schürrle



Altach (dpa) - Comeback für Mario Götze, Debüt für André Schürrle - für die beiden Weltmeister hat das neue Kapitel Borussia Dortmund begonnen. Die beiden erst zur Wochenmitte ins Teamtraining eingestiegenen Neuzugänge aus München und Wolfsburg kamen am Freitag beim 1:1 (1:0) des Fußball-Bundesligisten gegen den AFC Sunderland zu einem 24-minütigen Kurzeinsatz. Vor 5238 Zuschauern in Altach (Österreich) sorgte Nuri Sahin (17. Minute) für die zwischenzeitlichen Führung des Revierclubs. Dem Gegner aus der Premier League gelang durch Lamine Kone (65.) der Ausgleich.

Derdiyok wechselt zu Galatasaray und wird Teamkollege von Podolski

Istanbul (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Fußballer Eren Derdiyok wechselt vom türkischen Süper-Lig-Club Kasimpasa zu Galatasaray Istanbul. Wie der türkische Rekordmeister Galatasaray am Freitag auf seiner Internetseite bekanntgab, unterschrieb der Schweizer Nationalspieler einen Dreijahresvertrag am Bosporus. In Istanbul wird der Stürmer Mannschaftskollege von Lukas Podolski. Derdiyok spielte von 2009 bis 2014 in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim, bevor er zum Istanbuler Club Kasimpasa wechselte.

Rad-EM nach Terroranschlag in Nizza abgesagt

Nizza (dpa) - Die für September geplante Straßenrad-

Europameisterschaft in Nizza ist nach dem verheerenden Terroranschlag im Juli abgesagt worden. Die Wettkämpfe, die erstmals auch für die Elite-Klassen geöffnet worden waren, könnten aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden, sagte Bürgermeister Philippe Pradal der französischen Nachrichtenagentur AFP zufolge am Freitagabend in Nizza. Die Rennen sollten vom 14. bis 18. September ausgetragen werden. Am französischen Nationalfeiertag hatte ein 31-jähriger Tunesier in der Hafenstadt 85 Menschen getötet, als er mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge raste.