Ramallah (AFP) In israelischen Gefängnissen befinden sich derzeit mehr als 400 Palästinenser im Hungerstreik. Wie die palästinensische Organisation Prisoners Club erklärte, traten am Freitag 80 Häftlinge in Anstalten in Israel und im Westjordanland in den Hungerstreik. Damit schlossen sie sich 325 Gefangenen an, die schon seit Mittwoch jede Nahrungsaufnahme verweigern. Demnach soll die Aktion am Sonntag noch ausgeweitet werden.

