Salvador (dpa) - Kapitän Leon Goretzka hat sich beim Auftaktspiel der deutschen Fußballer ins olympische Turnier eine Schulterverletzung zugezogen. Über das genaue Ausmaß der Blessur und einen möglichen Ausfall des Schalker Profis machte der DFB nach dem 2:2 gegen Mexiko zunächst keine Angaben. Goretzka war in der 27. Minute mit einem Stechen in der Schulter ausgewechselt worden, für ihn kam Serge Gnabry ins Spiel. Die DFB-Elf spielt nun am Sonntag gegen Südkorea, ehe es im letzten Gruppen-Auftritt am kommenden Mittwoch gegen Fidschi geht.

