Rio de Janeiro (dpa) - Mit der Eröffnungsfeier im Maracana-Stadion beginnen heute die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Wegen der Zeitverschiebung von fünf Stunden werden deutsche Fernsehzuschauer allerdings bis in den Samstagmorgen aufbleiben müssen, ehe das olympische Feuer entzündet ist. Zum Auftakt der ersten Sommerspiele in Südamerika versprechen die Organisatoren ein farbenfrohes Eröffnungsprogramm mit mehr als 5000 Mitwirkenden.

