Rio de Janeiro (dpa) - Russlands vom Dopingskandal dezimierte Olympia-Mannschaft kann 271 Athleten bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro an den Start schicken. Kurz vor der Eröffnungsfeier bekam das Riesenreich vom Internationalen Olympischen Komitee die Liste der für sauber erklärten Sportler. In einer Erklärung des IOC hieß es: "271 der ursprünglich 389 Athleten auf der Liste des Russischen Nationalen Olympischen Komitees werden die Mannschaft bilden." Die Spiele werden heute im Maracanã-Stadion von Rio feierlich eröffnet.

