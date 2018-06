Schweinfurt (dpa) - Auf dem Weg zu einer Ferienfreizeit sind bei einem Busunfall in Schweinfurt 14 Kinder und drei Erwachsene leicht verletzt worden. Der Bus der Reisegruppe war am Morgen mit einem Kleintransporter kollidiert. Die verletzten Kinder, Betreuer und der Fahrer des Transporters wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die Reisegruppe bestand aus Kindern im Alter zwischen fünf und neun Jahren und ihren Betreuern. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 10 000 Euro.

