Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat in ungewöhnlicher scharfer Form das militärische Vorgehen Russlands in Syrien kritisiert. Die Truppen von Präsident Baschar al-Assad griffen weiterhin die Zivilbevölkerung an und blockierten humanitäre Lieferungen, Russland sei direkt an diesen "bedauerlichen" Aktionen beteiligt, sagte Obama am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Dies wecke Zweifel an dem Willen Moskaus, zu einer Deeskalation beizutragen.

