Schwerin (dpa) - Vier Wochen vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat sich Ministerpräsident Erwin Sellering trotz schlechter Umfragewerte seiner Partei zuversichtlich gezeigt. Der SPD-Spitzenkandidat rief in Schwerin knapp 200 Parteianhänger auf, engagiert dafür zu kämpfen, dass die SPD die Wahl gewinnt, um das Land "weiter auf Kurs halten" zu können. 2011 hatte die SPD die Wahl im Nordosten mit 35,6 Prozent klar vor der Union gewonnen. In jüngsten Umfragen rangierten die Sozialdemokraten mit 22 Prozent jedoch hinter dem Koalitionspartner CDU und nur knapp vor der AfD.

