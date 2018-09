Düsseldorf (dpa) - Um Bürger bei Atomunfällen zu schützen, rüstet Nordrhein-Westfalen die Katastrophenschutzämter landesweit mit Millionen zusätzlicher Jodtabletten aus. NRW sei das einzige Bundesland, das flächendeckend für alle besonders schutzbedürftigen Personen Jodtabletten dezentral vorhalte, sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Auf eigene Kosten hat NRW für rund 800 000 Euro weitere 21 Millionen Jod-Tabletten bestellt. Obwohl es in NRW keine Kernkraftwerke gibt, ist die Sorge hier besonders groß wegen die Pannenserie in Atommeilern in Belgien.

