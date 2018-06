Helsinki (SID) - Auch mit NBA-Novize Paul Zipser (Chicago Bulls) und Center Tibor Pleiß (Utah Jazz) hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft einen weiteren Rückschlag in der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation hinnehmen müssen. Gegen Finnland um den ehemaligen Bundestrainer Henrik Dettmann verlor die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Samstag in Helsinki mit 79:86 (42:40). Bester deutscher Werfer war der bisherige Münchner Zipser mit 16 Punkten.

"Man hat gesehen, dass Tibor und Paul uns sehr weiterhelfen, aber wir müssen noch lernen, wie wir am besten mit ihnen spielen können", sagte Bundestrainer Chris Fleming. Zipser fügte hinzu: "Es war kein Problem, mich schnell im Team zurechtzufinden. Ich habe dreimal gut trainiert, da geht das schon. Aber heute waren die Beine etwas schwer."

Zipser und Pleiß konnten aufgrund der Regularien der nordamerikanischen Profiliga NBA erst für die Spiele in Finnland und am Montag in Estland nominiert werden. Aufbauspieler Dennis Schröder konzentriert sich in diesem Sommer auf die Saisonvorbereitung bei seinem Klub Atlanta Hawks.

Deutschland hatte Ende Juli in zwei Vergleichen mit der Ukraine einmal gewonnen und einmal verloren. Die Testspiele sind Teil der Vorbereitung des DBB-Teams auf die Qualifikation zur Europameisterschaft 2017. Am 31. August startet die Mannschaft von Bundestrainer Fleming dann in Kiel gegen Dänemark in die Quali-Spiele. Außerdem warten noch die Niederlande und Österreich auf die Deutschen.