Würzburg (SID) - Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg verzichtet auf die Verpflichtung des 22 Jahre alten Aufbauspielers Marqueze Coleman. Das teilte der Klub am Samstag mit. Die medizinische Abteilung der Unterfranken hatte beim obligatorischen Check eine Verletzung am linken Knöchel des US-Amerikaners entdeckt, die eine Operation erforderlich macht. Coleman wird daher in die USA zurückkehren, der Vertrag zwischen ihm und den Würzburgern wird nicht geschlossen.