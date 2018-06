Köln (SID) - Zwei Wochen vor der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal und drei Wochen vor dem Ligastart haben die sieben Fußball-Bundesligisten, die am Samstag im Testeinsatz waren, überwiegend gute Frühform bewiesen. Sechs Klubs aus dem Oberhaus fuhren Erfolge ein. Lediglich Darmstadt 98 kassierte eine Niederlage - allerdings im Erstliga-Duell mit Aufsteiger SC Freiburg.

Zwei Tage nach dem bitteren Aus in der Qualifikation zur Europa League gegen Bröndby IF aus Dänemark konnte Hertha BSC ein wenig Frustbewältigung betreiben. Gegen Al-Jazira aus den Vereinigten Arabischen Emiraten siegten die Berliner mit 3:2 (1:2). Julian Schieber (18.) sowie zweimal der Japaner Genki Haraguchi (80., 81.) waren für das Team von Pal Dardai erfolgreich.

Der Hamburger SV gewann bei seiner Saisoneröffnung im Volksparkstadion durch das Tor von Michael Gregoritsch (55.) 1:0 (0:0) gegen den englischen Erstligisten Stoke City um die früheren Bundesliga-Profis Philipp Wollscheid und Xherdan Shaqiri.

1899 Hoffenheim berappelte sich nach zwei Vorbereitungsspielen ohne Sieg. Gegen den italienischen Erstligisten Chievo Verona setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 2:0 (1:0) durch die Tore von Mark Uth (5.) und Neuzugang Sandro Wagner (71.) durch.

Aufsteiger RB Leipzig bleibt in der Saisonvorbereitung auch nach dem sechsten Testspiel ohne Niederlage. Das Team des neuen Trainers Ralph Hasenhüttl besiegte den spanischen Erstligisten SD Eibar nach Zwei-Tore-Rückstand mit 3:2 (0:2). Marcel Sabitzer (72.) und Yussuf Poulsen (75., 86.) drehten mit ihren Toren das Spiel binnen 14 Minuten.

Ungeschlagen in der Saisonvorbereitung bleibt auch Freiburg durch das 3:1 (2:1) gegen Darmstadt. Bester Mann auf dem Platz war Freiburgs Florian Niederlechner, der alle Treffer seiner Mannschaft erzielte (22., 39, 75.). Mario Vrancic besorgte den Ehrentreffer für die Hessen (28.).

Eintracht Frankfurt setzte sich gegen den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo in der sogenannten Trofeo Bortolotti mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (2:1) gestanden, Torjäger Alex Meier traf für die Hessen in der 27. und 40. Minute. Bergamo trägt die Trofeo Bortolotti seit 1992 alljährlich in der Saisonvorbereitung aus.